إسرائيل تستعد لفرض قيود على الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

أفادت القناة الإسرائيلية 12 العبرية اليوم الخميس ان وزارة الصحة الإسرائيلية تعمل على اعداد مخططين لرفع عدد المواطنين الذي يتلقون اللقاح، حيث من المتوقع ان يقوم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على فتح صالات الرياضة، والمواقع السياحية والثقافية والمطاعم لمن تلقوا اللقاح او الذين شفوا من الإصابة.





وذكر التقرير أن وزير الصحة تعمل على الدفع لفتح صالات الرياضة لتشجيع الشبان الذهاب لأخذ اللقاح، وتعمل على دفع منح الصلاحية للمشغلين بمنع الوصول للعمل للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح في قطاع التعليم وفي أماكن العمل التي تستقبل جمهور.





وذكر التقرير ان الوزارة تعمل على خطة إضافية في اطارها سيتم فرض صعوبات على اجراء فحوصات كورونا، حيث سيتم تقليل عدد مراكز الفحوصات، وذلك من منطلق ان من لا يريد الحصول على اللقاح يجب عليه اجراء فحص كورونا كل 48 ساعة وعرض النتيجة السلبية التي حصل عليها للمشغلين او الأماكن التي سيدخل اليها، وبموجب هذه الخطة ستكون الفحوصات مدفوعة ومحصورة بعدد معين من الفحوصات.





وعلى صعيد متصل ، عاد صباح نحو 480 الف طالب إسرائيلي والذين يتعلمون في الروضات وفي الصفوف من الأول حتى الرابع في البلدات المصنفة خضراء وصفراء، في حين ان غالبية الطلاب في البلدات المصنفة حمراء وبرتقالية لم يستأنفوا الدوام الدراسي في المدارس، ومستمرون بطريقة التعليم عن بعد.



