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أخبار العالم

بشكل غير مسبوق.. إسرائيل تسمح لوزير فلسطيني بزيارة البرغوثي في السجن

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:16 ص
إسرائيل تسمح لوزير
إسرائيل تسمح لوزير فلسطيني بزيارة البرغوثي في السجن
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سمر صالح
كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس أن إسرائيل سمحت لوزير فلسطيني، بإجراء زيارة للأسير مروان البرغوثي بالسجن، وذلك على خلفية إجراء الانتخابات الفلسطينية.
 
وذكر مراسل الشؤون العربية بالقناة، جال بيرجير، أن إسرائيل سمحت لحسين الشيخ بزيارة الأسير مروان البرغوثي في السجن.
 
ونقل المراسل عن مصادر فلسطينية قولها، إن "وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ، سيزور البرغوثي اليوم، إذا لم يحدث أي تغيير".
 
وأضافت هذه المصادر، أن الشيخ سيحاول اقناع البرغوثي بعدم الترشح بقائمة مستقلة، والتأثير على قائمة فتح بالانتخابات القادمة، وأن لا يرشح نفسه للرئاسة أمام ابو مازن.
 
وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذه الزيارة جاءت على فخلفية التسريبات، بأن البرغوثي ينوي ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة.
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