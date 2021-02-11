ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط : 5,8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 بنسبة زيادة 26%

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة المنوفية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  506 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة  2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه  775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13,4بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة  421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه  418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%. 





وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة المنوفية في خطة 2021/20 في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء وتطوير  79مدرسة تضم 1280فصلًا. 

وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 في رصف طرق محلية بحوالي 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باستثمارات 10,8مليار جنيه.. التخطيط تستعرض خطة المواطن الاستثمارية بالبحر الأحمر

التخطيط : 7,2 مليار جنيه لـ"خطة المواطن الاستثمارية" في الإسماعيلية

التخطيط: تنفيذ 389 مشروعا تنمويا بمحافظة الدقهلية خلال عام باستثمارات 6.7 مليار جنيه.. 34% من الموازنة مخصص للإسكان ومواجهة العشوائيات

التخطيط: تخصيص 4.1 مليار جنيه استثمارات جديدة بمحافظة المنيا للعام الجديد

وزارة التخطيط تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الشرقية للعام المالي 20/2021

وزارة التخطيط تكشف عن خطة المواطن الاستثمارية في الشرقية.. 6.37 مليار جنيه قيمة المشاريع العامة خلال 2020/ 2021.. و401 مشروع تنموي بالمحافظة

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

حادث بشع.. أمريكي يقتل ابنتيه ثم يتصل بزوجته وينتحر بالرصاص

بالطرحة.. شاهد أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس

حتى مجدي.. مي عمر تواصل تصدر تريند يوتيوب بـ لؤلؤ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور