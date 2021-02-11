اللواء عبد المجيد صقر: 25 ألف وحدة سكنية نصيب محافظة السويس من مشروع سكن بديل العشوائيات.. فيديو

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن العالم يشهد لانجاز محور 30 يوليو الذى يبدأ من بورسعيد وينتهى إلى السخنة، لافتا إلى أنه إنشاء بلور مصر فى مكان أخر لمجال الطرق والنقل.





وأضاف صقر، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع فضائية الاولى المصرية، أن هناك مشروعات سكن بديلة للعشوائيات وهي " سكن لكل المصريين"، الذى اعلن عنه رئيس الجمهورية لنصف مليون وحدة سكنية.





وأشار محافظ السويس، إلى أن نصيب محافظة السويس من بديل العشوائيات حتى الآن 25 ألف وحدة سكنية.



