ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء عبد المجيد صقر: 25 ألف وحدة سكنية نصيب محافظة السويس من مشروع سكن بديل العشوائيات.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:09 م
محافظ السويس
محافظ السويس
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن العالم يشهد لانجاز محور 30 يوليو الذى يبدأ من بورسعيد وينتهى إلى السخنة، لافتا إلى أنه إنشاء بلور مصر فى مكان أخر لمجال الطرق والنقل.

وأضاف صقر، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع فضائية الاولى المصرية، أن هناك مشروعات سكن بديلة للعشوائيات وهي " سكن لكل المصريين"، الذى اعلن عنه رئيس الجمهورية لنصف مليون وحدة سكنية.

وأشار محافظ السويس، إلى أن نصيب محافظة السويس من بديل العشوائيات حتى الآن 25 ألف وحدة سكنية.

وتابع محافظ السويس، أنه غطى كافة احتياجات المواطنين فى المناطق العشوائية ، منوهًا إلى أن الرئيس يحلم بشكل اسكان حضارى محترم بمصر. لكل المصريين.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021