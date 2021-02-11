مصادر طبية: خضوع حالتين من مصابي حادث "أتوبيس استثمار" الإسماعيلية لجراحة عاجلة وخروج 57 آخرين





كشفت مصادر طبية أن الحالة الصحية لمصابي حادث اتوبيس عمال الاستثمار بالإسماعيلية مستقرة وأنه تم إجراء الجراحات اللازمة لهم.





وأصافة المصادر أن حالتين استلزما دخول غرفة العمليات لإجراء جراحة تركيب شرائح ومسامير بينهم سائق الاتوبيس بعد اصطدامه بأحد الأشجار.





وأشارت المصادر إلي أن المصابين في حالة مستقرة، وأنه تم خروج 57 شخص من المستشفى حتى الآن بينما يخضع آخرون الي الاشراف الطبي داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية.





وكان قد تفقد محافظ الإسماعيلية ظهر أمس الأربعاء عمال الاستثمار المصابين في حادث التصادم بعد نقلهم لمستشفى الصدر.





والتقي اللواء شريف بشارة المصابين في الحادث خلال وجوده بالمستشفى للاطمئنان علي صحتهم واستمع من الأطباء ماتم من إجراؤه من أعمال للطوارئ.





ونبه بشارة علي جميع الأطقم الطبية بسرعة إجراء كافة الفحوصات للمصابين وطمأنة ذويهم خاصة بعد امتثال معظمهم للشفاء.





وقالت مصادر طبية مسؤولة أن 57 شخص تم خروجهم من المستشفى لاستقرار حالتهم الصحية بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم خلال الساعات الماضية.





وقالت المصادر أن 3 أشخاص مازالوا في المستشفي حتى الآن بينهم مصابون بكسور مختلفة ومصاب اخر تم إجراء جراحة له بوتر اليد داخل غرفة العمليات.





وكان قد أصيب 60 عامل في حادث تصادم اتوبيسات الاستثمار على طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي.





وقالت المصادر أن سيارات الإسعاف نقلت 55 شخص فيما انتقل 5 آخرون بسيارات المواطنين الي المستشفى وجاري فحصهم لتحديد إصابتهم.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية اخطارا يفيد تصادم اتوبيس رقم 11186 الاسماعيلية مع اتوبيس رقم 11193 مما ادي الي سقوط أحدهم علي حافة الترعة.





وقالت المصادر إن الاتوبيسات كانت تنقل عمال بأحد الشركات بالمنطقة الحرة الاستثمارية من اهالي مراكز التل الكبير والقصاصين وابوصوير.





واضاف شهود العيان أن الاتوبيس الآخر اصطدم بشجرة قرب مكان الاتوبيس الأول مما زاد من اعداد الإصابات في الحادث.





ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 20 سيارات اسعاف لمكان الحادث علي الطريق الزراعي لنقل المصابين الي مستشفي الصدر.





وبحسب شهود عيان فإن بعض العاملين ممن يستقلون أتوبيسات أخرى توقفت في مكان الحادث لمساعدة زملائهم وإخراجهم من داخل الاتوبيس.