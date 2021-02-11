محافظ أسيوط: استثمارات مبادرة حياة كريمة تقترب من 3.3 مليار جنيه.. فيديو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن محافظة أسيوط كانت من ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منوهاً أنه تم تنفيذ المرحلة الاولى للمبادرة خلال عام 2020، التى كانت تضم حوالى 60 قرية داخل أسيوط، من القري الأشد فقرا والأكثر احتياجا، مكملا أن المرحلة الثانية لهذه المبادرة بالفعل بدأت مع بداية هذا العام، حيث أنها تستهدف حوالى 60 قرية، إضافة إلى وجود العديد من الخدمات التى تساعد جميع القري المستهدفة، ومنها بنية تحتية، وحدات طب، مدارس ذات تجهيزات عالية، تبطين الترع، توصيل المياه، رصف الطرق، قوافل طبية وبيطرية.

وأضاف"محافظ أسيوط"، خلال حواره فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى": الناس اللى بتخطط للمشاريع، دايما بنسألهم عن احتياجتهم اللى دايما بتكون عبارة عن الخدمات الطبية والتعليمية"، كاشفا أن استثمارات المرحلة الاولى للمبادرة تقترب من حوالى مليار جنيه، أما المرحلة الثانية تقارب 2.3 مليار جنية، مؤكدا أنه يوجد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي فى الاهتمام بجميع الخدمات الاجتماعية لقري المحافظة.

كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التي تشهد تطوير وتجميل طبقًا للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كـ(المرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها) لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الاعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، ووفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة.