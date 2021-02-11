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منوعات

بسبب قطع دجاج.. العناية الإلهية تنقذ أربعينيا من موت محقق

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:04 م
العناية الآلهية تنقذ
العناية الآلهية تنقذ أربعيني من موت محقق
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يارا زكريا
أنقذت العناية الآلهية رجلا أربعينيا من موت محقق بعد إصرافه في تناول قطع دجاج من أحد سلاسل المحلات الشهيرة والتي لم يأكل منها منذ مدة طويلة. 

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية اختنق ريتش جرين، 42 عامًا بشدة إثر إصراره على تناول المزيد من قطع الدجاج بجلدها رغم امتلاء معدته بالطعام.

التقط الرجل لنفسه مجموعة من الصور مع وجبة الدجاج الذي حصل عليها مقابل 5.89 جنيه إسترليني أثناء عودته إلى البيت بسيارته، معلقًا: « أحبها جدًا». 
 
وأوضح الرجل: «كنت مع ابنتي بالسيارة، ورغبنا في تناول دجاج وعدنا به إلى المنزل، لكن للأسف إسراعي المتزايد من شوقي لأكل هذا المطعم كادت ينهي حياتي بالخنق؛ لذا تأنوا في هضم الطعام جيدًا إذا حدث معكم مثل هذا الموقف». 


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