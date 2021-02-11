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حوادث

مصرع شخص سقط من الطابق العاشر أثناء إصلاح طبق الدش بالشرقية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه سقط من الطابق العاشر بأحد العمارات السكنية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته ضبط طبق الدش وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة التي صرجت بالدفن وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة كفر صقر يفيد وفاة "عبدالفتاح ص" عقب سقوطه من الطابق العاشر بأحد الأبراج السكنية بكفر صقر.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أنه أثناء محاولة المتوفى ضبط إشارة طبق الد سقط من الطابق العاشر، وفارق الحياة على الفور، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بأحد المستشفيات، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

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