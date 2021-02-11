مباراة بين حسام حداد و بطل أفريقيا في الشطرنج على الهواء.. شاهد

خاض الإعلامي حسام حداد مباراة على الهواء مع أحمد عدلي الحاصل على بطولة أفريقيا للشطرنج السريع، لكنهما لم يستكملاها بسبب وقت الفقرة.





وقال حسام حداد: «أكتفي بهذا القدر ونرجع لقواعدنا سالمين»، ليرد عليه عدلي: «إحنا ننهيها تعادل»، ليشكره الإعلامي حسام حداد على كرم أخلاقه وأنه قبل بهذا التعادل.



