مباراة بين حسام حداد و بطل أفريقيا في الشطرنج على الهواء.. شاهد

خاض الإعلامي حسام حداد مباراة على الهواء مع أحمد عدلي الحاصل على بطولة أفريقيا للشطرنج السريع، لكنهما لم يستكملاها بسبب وقت الفقرة.
وقال حسام حداد: «أكتفي بهذا القدر ونرجع لقواعدنا سالمين»، ليرد عليه عدلي: «إحنا ننهيها تعادل»، ليشكره الإعلامي حسام حداد على كرم أخلاقه وأنه قبل بهذا التعادل.
وأكد أحمد عدلي الحاصل على بطولة أفريقيا للشطرنج السريع، أن التدريب يجب أن يتراوح ما بين 5 إلى 8 ساعات يوميًا إذا أراد اللاعب الوصول إلى متقدم في اللعبة، موضحًا: «ندرس كل شيء في الـ64 مربع لرقعة الشطرنج وهذا أمر في غاية الصعوبة، كما أننا ندرس التكتيكات والاستراتيجيات الخاصة باللعبة، وأعتقد أنه يجرى طباعة 12 ألف كتاب سنويًا لتطوير المهارات»، وأعرب أيضًا عن سعادته بالتتويج بهذه البطولة، بالرغم من أنه فاز بها أكثر من مرة.