عميد أداب القاهرة: أتمنى الفوز للنادى الأهلى اليوم وتحقيق برونزية بطولة الأندية





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ صدى البلد، انتم سفراء مصر والعرب وكنتم على وشك التعادل مع الماكينات الألمانية، أتمنى لكم التوفيق فى مباراة اليوم والحصول على الميدالية البرونزية.





كما توقع كامل، أن نتيجة المبارة ستكون 3-0 لصالح النادى الأهلى وأضاف أنه سيقوم بمشاهدة المباراة بالمنزل.





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يلعب نادي الأهلي وبالميراس البرازيلي الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر والتى توافق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لدولة قطر والسادسة أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.

وجه الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، رسالة تحفيزية لفريق النادى الأهلى قبل اللقاء المرتقب اليوم أمام فريق بالميراس البرازيلي.