ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية تكشف مدة بقاء كورونا في السيارة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي
قالت وزارة الصحة السعودية إن فيروس كورونا المستجد يظل فعالًا على الأسطح (مثل السيارة وغيرها) لمدة تتراوح ما بين عدة ساعات إلى ثلاثة أيام، ما لم يتم تنظيف هذه الأسطح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع تويتر أنه «بشكل عام قد يظل فيروس كوفيد-١٩ فعالا على الأسطح التي لم يتم تنظيفها من عدة ساعات إلى ٣ أيام كحد أقصى، طبقًا للمعلومات والدراسات المنشورة حتى الآن، وتوجد عوامل كثيرة تؤثر في بقاء الفيروس مثل درجة الحرارة والرطوبة ومسامية السطح وغيره»، وفقا لصحيفة عاجل.

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة الصحة أن الأعراض النمطية لفيروس كورونا تشمل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وكذلك هناك أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، فقدان حاستي التذوق أو الشم، آلام عامة بالجسم والعضلات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور