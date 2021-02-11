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فن

بإطلالة جذابة.. نادين نسيب: قمة الثقة أن تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:42 ص
نادين نسيب
نادين نسيب
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ندى فكري
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصورة لها . 

وتألقت نادين نسيب بإطلالة جذابة وعلقت على الصورة قائلة "قمة الثقة ان تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون ! لانك تعرف من انت ومن هم ...". 

وتشارك نادين نسيب في بطولة مسلسل  " النقيب سما"  والذي  كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي الا ان انتشار فيروس كورونا ادى الي توقف تصوير المسلسل وتاجيله للعام الحالي 


و المسلسل بطولة نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص". 
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