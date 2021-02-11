بإطلالة جذابة.. نادين نسيب: قمة الثقة أن تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصورة لها .





وتألقت نادين نسيب بإطلالة جذابة وعلقت على الصورة قائلة "قمة الثقة ان تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون ! لانك تعرف من انت ومن هم ...".





وتشارك نادين نسيب في بطولة مسلسل " النقيب سما" والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي الا ان انتشار فيروس كورونا ادى الي توقف تصوير المسلسل وتاجيله للعام الحالي







