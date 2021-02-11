خارجية النواب تؤكد للسفير الروسي أهمية عودة الطيران الروسى المباشر للمنتجعات السياحية المصرية

استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جورجى بوريسينك وذلك بمكتبه بمقر اللجنة وذلك بحضور سحر البزار وكيل اللجنة والمستشار السياسى للسفارة الروسية ماكسيم روبين.





وأكد كريم عبدالكريم درويش على الحرص على عقد هذا اللقاء فى بدايات عمل لجنة العلاقات الخارجية لدور الانعقاد الأول وعقب إقرار برلمانى البلدين لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وروسيا التى تعد نقلة نوعية فى علاقات تاريخية متميزة منذ 77عاما.





وتابع كريم درويش أن لجنة العلاقات الخارجية اتصالا بما سبق فقد قامت بزيارة عمل لروسيا الاتحادية العام الماضى والتقت بالنظراء فى الدوما الروسى وعدد من المسئولين الروس البارزين وذلك لبحث الاستمرار فى جهود تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بدور برلمانى البلدين فى هذا الشان فى ضوء حرص مجلس النواب على التواصل والحفاظ على علاقات قوية مع الدوما من خلال تكثيف التواصل وتبادل الزيارات .





وأشاد رئيس خارجية النواب بالتعاون الاقتصادى بين البلدين وحجم الاستثمارات الروسية فى مصر خاصة فى مشروعات كبرى ومن أهمها المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس واهمية المضى قدما فى إنشائها للتصدير لأفريقيا ومشروع الضبعة النووى وغيرها من مجالات التعاون إلا أنه ومن المأمول فى المستقبل القريب تعزيز الاستثمارات الروسية فى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات خاصة فى إطار الدور الروسى التاريخى فى إنشاء القلاع الصناعية المصرية.





وقد شدد درويش للسفير الروسى على أهمية عودة الطيران الروسى المباشر للمنتجعات السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة التى تتوافر بها كافة معايير الأمان.





وقد أشار رئيس خارجية النواب لأهمية زيادة حجم التبادل التجارى والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية خاصة الصادرات المصرية التى تتسم بالجودة.





كما شدد كريم درويش على المكتسبات التاريخية المصرية وحقوقها المائية فى مياه النيل وانخراط مصر فى جولات مفاوضات متتالية بحسن نية للوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والدور الروسى والدولى فى هذا الشان المأمول دعمه للحقوق المصرية العادلة .





واستعرض كريم عبدالكريم درويش موقف مصر من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق اخر المستجدات وفى ضوء التغيرات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورعاية القاهرة للحوار الوطنى الفلسطينى لتوحيد الصف الفلسطينى واستئناف عملية السلام ، كما استعرض الموقف المصرى من القضية الليبية والسورية وقضايا مكافحة الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية .





ومن جانبه فقد استعرض السغير الروسى مجالات التعاون الروسية المصرية الراهنة والمستقبلية وما يمثله اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارات والمباحثات المرتقبة للمسئولين الروسيين مع نظراءهم المصريين فى هذا الشان كما استعرض موقف بلاده من القضايا الاقليمية المثارة مؤكدا على تلاقى وجهات النظر المصرية حيال كثير من القضايا الاقليمية .





وختم السفير الروسى بأهمية العلاقات البرلمانية المصرية الروسية وما مثلته زيارة لجنة العلاقات الخارجية من اهمية فى هذا الشان مشددا لاستمرار تلك الزيارات وتبادلها خلال الفترة المستقبلية القادمة