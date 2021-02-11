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توك شو

بطل أفريقيا في الشطرنج يكشف أسرار اللعبة: أتميز بأسلوبي الهجومي القوي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:07 م
أحمد عدلي الحاصل
أحمد عدلي الحاصل على بطولة أفريقيا للشطرنج السريع
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قسم التوك شو
قال أحمد عدلي، الحاصل على بطولة أفريقيا للشطرنج السريع، إن التدريب يجب أن يتراوح ما بين 5 إلى 8 ساعات يوميًا إذا أراد اللاعب الوصول إلى متقدم في اللعبة، متابعًا: «ندرس كل شيء في الـ64 مربع لرقعة الشطرنج وهذا أمر في غاية الصعوبة، كما أننا ندرس التكتيكات والاستراتيجيات الخاصة باللعبة. 

وتابع أحمد عدلي في حواره مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، مقدمي برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنه يعتقد أنه يجرى طباعة 12 ألف كتاب سنويًا لتطوير المهارات»، معربًا عن سعادته بالتتويج بهذه البطولة، بالرغم من أنه فاز بها أكثر من مرة.

وأضاف: «أعمل على تطوير نفسي جنبًا إلى جنب مع القراءة، لأن الشطرنج أكثر لعبة بها احتمالات، وقبل أن أبدأ أي مباراة يجب أن أكون قد درست الخصم جيدًا، لأن هناك من يساعدونه وقد يكتشفون نقاط ضعفي في أسلوبي».

وتابع: «أتميز بأسلوبي الهجومي القوي، وعندما دربني مدرب أجنبي قال لي إن لعبي جيد لكني في حاجة إلى قدر أكبر من الهدوء وألا أندفع كثيرًا في الهجوم .. وعمومًا فإننا كلاعبي شطرنج ندرس اللعب لأكثر من نقلة، ويصل بنا الأمر إلى أن نلعب (مغميين)، ونافست 8 أشخاص في نفس الوقت وأنا مغمي».
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