برلماني: "حياة كريمة" ستقضى على ظاهرة هجرة الشباب من القرى والريف المصرى

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى والريف المصرى والتى تم رصد 500 مليار جنيه لتنفيذها ليس هدفها توفير جميع مشروعات البنية الاساسية والتحتية داخل القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية ولكن لها العديد من الأهداف المهمة فى مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى.





ووصف " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذه المباردة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية مؤكدًا أن الأهداف الأخرى التى سوف تحققها هذه المبادرة تتمثل فى تحول القرى والريف المصرى الى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال اقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية وذلك الأمر سيقضى نهائيا على عدم الهجرة لأهالينا داخل القرى والريف خاصة من الشباب لعواصم المحافظات الكبرى من أجل الحصول على فرص العمالة لأن هذه الفرص ستكون متوفرة داخل هذه المناطق.



