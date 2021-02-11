استشارى جراحة: أعراض ما بعد التعافى تتناسب مع شدة المرض.. فيديو

قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي جراحة، إن حجم انتشار فيروس كورونا يختلف كل فترة على حسب درجات الحرارة وعلى حسب مدى انتشار الفيروس بين المصابين، لافتًا غلى أنه يتوقع عودة الحياة الطبيعية خلال الرع الاخير من العام الجارى.





وأضاف أخصائي جراحة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان تلقى الجرعة الاولى من فيروس كورونا ليس سبب وحيد للحماية والوقاية من فيروس كورونا، ولكن يجب تناول الجرعتين من التطعيم والتى تتم على جرعتين بينهم 3 اسابيع.





وتابع أن المناعة تتأثر بعد التعافى من كورونا حتى، حيث انها تأخذ وقت حتى تبدأ فى التعافى وقد تصل الى 6 اشهر من الاصابة، منوهًا بان أعراض ما بعد التعافى تتناسب مع شدة المرض وشدة أعراضه.



