ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى جراحة: أعراض ما بعد التعافى تتناسب مع شدة المرض.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي جراحة، إن حجم انتشار فيروس كورونا يختلف كل فترة على حسب درجات الحرارة وعلى حسب مدى انتشار الفيروس بين المصابين، لافتًا غلى أنه يتوقع عودة الحياة الطبيعية خلال الرع الاخير من العام الجارى.

وأضاف أخصائي جراحة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان تلقى الجرعة الاولى من فيروس كورونا ليس سبب وحيد للحماية والوقاية من فيروس كورونا، ولكن يجب تناول الجرعتين من التطعيم والتى تتم على جرعتين بينهم 3 اسابيع.

وتابع أن المناعة تتأثر بعد التعافى من كورونا حتى، حيث انها تأخذ وقت حتى تبدأ فى التعافى وقد تصل الى 6 اشهر من الاصابة، منوهًا بان أعراض ما بعد التعافى تتناسب مع شدة المرض وشدة أعراضه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لقاح كورونا آمن.. الصحة السعودية تجيب عن الأسئلة الشائعة حول كوفيد-19

هل يحصل على لقاح كورونا من أصيبوا سابقا.. دراسة تجيب

صدمة طبية.. اخصائي أوبئة: وجود التطعيم لن يقضي على فيروس كورونا

مستشار الرئيس لـ الصحة يعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا

لماذا يصاب الإنسان بـ فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح ؟

98 % تراجعا في إصابات كورونا بالسعودية بعد تلقي اللقاح

ترشيحاتنا

عماد متعب يحذر الأهلاوية من مواجهة بالميراس البرازيلي

خبير مناعة يحذر من نشر الملابس في الهواء بهذا التوقيت

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

5 حالات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

قوة ناعمة مهمة.. وزير الخارجية التركي يغازل قطر

بالأسماء.. إصابة 18 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بالصالحية الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021