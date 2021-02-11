المصرى الذى اعتلى صدارة محترفى الشطرنج فى العالم.. شاهد

قال أحمد عدلى ، بطل افريقيا فى لعبة الشطرنج و المصرى الذى اعتلى صدارة محترفى الشطرنج فى العالم ، إن فترة للتظر تتراوح ما ببن 5 إلى 8 ساعات يوميًا .





وأضاف أحمد عدلى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع فضائية الاولى المصرية ، أن دراسة ال64 مربع باللعبة أصعب بكثير مما تتخيل .





وأشار بطل افريقيا فى لعبة الشطرنج ، إلى أن هذه اللعبه من أكثر الالعاب التى يتم طباعة كتب لها ، لافتًا إلى أن لعبه الشطرنج يتم طباعة أكثر من 12 الف كتاب سنويًا .





وتابع بطل افريقيا فى لعبة الشطرنج ، أن لاعب الشطرنج يحتاج لتطوير نفسه مع قرأة الكتب الخاصة باللعبة والتدريب عليها .



