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أخبار العالم

بسبب انهيار صخرة جليدية.. الإمارات تعزي الرئيس الهندي في ضحايا الحادث

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:57 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات برقية تعزية إلى  رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك في ضحايا انهيار الكتلة الجليدية شمالي الهند.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وكانت أعلنت حكومة أبوظبي، إطلاق برنامج جديد تحت شعار "ازدهر في أبوظبي" بهدف تشجيع الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب ورواد الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم على الاستقرار في الإمارة والعمل في قطاعاتها الحيوية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القطاعات الثقافية والصحية وقطاع البحث والتطوير والعقارات. 

ويسعى برنامج "ازدهر في أبوظبي" إلى زيادة التوعية بتصاريح الإقامة طويلة الأمد وسبل الحصول على الجنسية، لتمكين المقيمين الذين يعملون ويبتكرون ويدرسون في القطاعات الرئيسية من الاستقرار مع عائلاتهم والتركيز على بناء مستقبلهم ضمن بيئة آمنة وداعمة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي، وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد. 

وتشجع حكومة أبوظبي جميع المواهب الإبداعية للعمل والاستقرار في الإمارة لكي يكونوا جزءا من قصة نجاحها وتفوقها في شتى القطاعات الحيوية لاسيما الفنية والثقافية والإعلامية والترفيهية بالإضافة إلى دعم وتطوير تراث الإمارة العريق من خلال الأكاديميين والمختصين وعلماء الآثار.
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