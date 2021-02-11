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توك شو

محافظ السويس: سنوفر احتياجات مدينتي السلام 1 و2 لمدة 50 سنة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:04 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس
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قسم التوك شو
قال اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس، إن مدينة الجلالة ستنقل شكل السياحة، سواء السياحة العادية أو العلاجية أو الترفيهية، مشيرًا إلى أنه عمل عملاق «يحسدنا العالم كله عليه»، إذ أنه كان جبل لكن جرى تحويله إلى مدينة متكاملة: «عندما توليت ملف المحافظة في سبتمبر 2018 كانت تعاني من مشكلات كثيرة، كان أهمها مياه الشرب، إذ تمتلك المحافظة مدينتين يقطنهما 120 ألف نسمة وهما السلام 1 والسلام 2، كانت مياه الشرب فيهما تكفي 15 ألف نسمة على الأكثر، لذلك كان أكثر أشهر السنة تسببا في الألم لأهالي المحافظة هو شهر رمضان».

وأضاف صقر في حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: «عملنا على تطوير هذا الملف، ونسقنا مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي نهاية هذا الشهر سننتهي من إنهاء الخط، للحصول على 25 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات المدينتين».

وتابع اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس: «عندما عرضنا هذا المخطط على رئيس الوزراء ووزير الإسكان كانت وجهة النظر أن التوسع المستقبلي في المدينتين سيحتاج إلى كمية مياه تفوق 25 ألف متر مكعب، لتصل إلى 50 ألف متر مكعب، وذلك في المرحلة الثانية للمشروع لتلبية احتياجات المدينتين حتى عام 2050». 

وأكد، أنه عمل على تعظيم موارد المحافظة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أدى إلى الحصول على المزيد من الموارد المالية وتعظيم قيمة التمويل الذاتي: «كنا ننفق 130 مليون جنيه كموازنة بخلاف ما كنا نحصل عليه من الدولة، لكننا أنفقنا بعد ذلك 1.3 مليار جنيه في عامين ماليين من أجل تطوير المحافظة، مثل تحسين مياه الشرب».
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