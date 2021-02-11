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برلمان

أفريقية البرلمان: انتخابات السلطة التنفيذية الليبية خطوة جيدة لتحقيق استقرار ليبيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:45 م
الدكتور شريف الجبلى
الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
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فريدة محمد
اعتبر الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته المدينة السويسرية جنيف والتي أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة بمثابة خطوة جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء.


 وقال "الجبلى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه من المؤكد أن هذه الخطوة الهامة التي تمثل مرحلة مفصلية فى تاريخ ليبيا سوف تسهم بشكل كبير فى الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات الليبية، موجهًا التحية والتقدير لبعثة الأمم المتحدة على جهودها فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.


وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن ثقته التامة فى التفاف ودعم جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبيى لهذه الخطوة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية وطرد جميع الأطراف والميليشيات غير الشرعية من داخل الأراضى الليبية، مطالبًا من جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذه الخطوة المهمة وبذل المزيد من الجهود التى تكفل التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل فى الشئون الداخلية للدولة الليبية الشقيقة.
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