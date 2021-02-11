أفريقية البرلمان: انتخابات السلطة التنفيذية الليبية خطوة جيدة لتحقيق استقرار ليبيا

اعتبر الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته المدينة السويسرية جنيف والتي أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة بمثابة خطوة جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء.









وقال "الجبلى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه من المؤكد أن هذه الخطوة الهامة التي تمثل مرحلة مفصلية فى تاريخ ليبيا سوف تسهم بشكل كبير فى الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات الليبية، موجهًا التحية والتقدير لبعثة الأمم المتحدة على جهودها فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.







