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رياضة

هاني العقبي: مباراة بالميراس صعبة وأتمني فوز الأهلي بالمركز الثالث

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:04 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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يسري غازي

علق هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق على حظوظ القلعة الحمراء فى مباراة بالميراس البرازيلي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس فى كأس العالم للأندية.

قال هاني العقبي فى تصريحات خاصة لصدى البلد : مباراة صعبة مع فريق بحجم بطل البرازيل لاسيما وأن الاهلي بذل مجهودا كبيرا في مباراه بايرن ميونيخ بدنيا وعصبيا، مشيرا إلى أن الجهد المبذول أمام بايرن ميونيخ أمام بالميراس لن يكون في صالح الاهلي بالتزامن مع الغيابات المؤثره في الفريق.

 وأعرب هاني العقبي عن امنياته بتخطي النادى الاهلي كافة الصعاب والحصول علي الميدالية البرونزية فى البطولة لانها تاريخ للقلعة الحمراء ولمصر.

ووجه هاني العقبي نصيحة الى لاعبي النادي الاهلي بتجنب الاخطاء أمام فريق بالميراس سواء التمرير او التمركز والتركيز علي اللعب السريع المباشر والايجابية علي المرمي.

شدد على أن غياب الثلاثى على ملعول للإصابة وحسين الشحات ومحمود كهربا بقرار من الفيفا بعد اختراق الفقاعة الطبية عن مباراة بالميراس يعتبر من الصعوبات التي تواجه الفريق الأحمر.

وعن بدلاء الغيابات المؤثرة بصفوف الاهلي قال هاني العقبي :أرشح للمشاركة أمام بالميراس الثلاثى ايمن اشرف ومحمد شريف ووالتر بواليا من أجل تفعيل النواحى الهجومية على الخطوط الخلفية للمنافس.

وعن توقع نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام بالميراس قال هاني العقبي : صعب التكهن بأي نتيجة لكن اتمني بالطبع فوز النادي الاهلي على نظيره البرازيلي وحصد المركز الثالث فى المونديال.
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