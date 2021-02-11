محافظ السويس: قضينا على العشوائيات في المحافظة.. وتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية.. فيديو

قال اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس، إن الدولة المصرية ضخت 15.7 مليار جنيه مصري كاستثمارات لصالح المحافظة في هذا العام، على مستوى جميع المجالات، مثل البترول والنقل والسكك الحديدية والصحة، مشيرًا إلى أنه جرى إنفاق أموال تقدر بالمليارات من أجل تطوير البنية التحتية في المحافظة خلال السنوات الماضية، مثل نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لتسهيل حياة أهالي سيناء وأهالي غرب القناة، وتنقل البضاعة من الشرق إلى الغرب وتنمية سيناء وإقامة المصانع والمزارع.





وأضاف "البرعي" في حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنه جرى تدشين محور 30 يونيو، إذ بدأ من محافظة بورسعيد، وهو مشروع عملاق وضخم نقل مصر بشكل كبير في المحاور والطرق.





وتابع محافظ السويس : «أما بالنسبة إلى الإسكان، فإن نصيبنا من مشروع بناء نصف مليون على مستوى الجمهورية هو 25 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة المواطنين في المناطق العشوائية، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحلم بأن يكون شكل الإسكان في مصر حضاري ومحترم يليق بالمواطنين».



