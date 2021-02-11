محافظ السويس: إنفاق 1.3 مليار جنيه في عامين على التطوير

قال اللواء عبدالحميد صقر ، محافظ السويس، إن مدينة الجلالة ستنقل شكل السياحة، سواء السياحة العادية أو العلاجية أو الترفيهية، مؤكدًا أنه عمل عملاق يحسدنا العالم كله عليه .









وأضاف "صقر"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الجلال كان جبلا فى البداية لكن جرى تحويله إلى مدينة متكاملة .





وأشار محافظ السويس ، إلى أنه عندما تولى ملف المحافظة سبتمبر 2018 كانت تعاني من مشكلات كثيرة، كان أهمها مياه الشرب .

وتابع محافظ السويس ، أن المحافظة تمتلك مدينتين يقطنهما 120 ألف نسمة وهما السلام 1 والسلام 2، كانت مياه الشرب فيهما تكفي 15 ألف نسمة على الأكثر .

واكد محافظ السويس ، أن شهر رمضان كان من أكثر أشهر السنة تسببا في الألم لأهالي المحافظة .





وأوضح ، أنه عمل على تعظيم موارد المحافظة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أدى إلى الحصول على المزيد من الموارد المالية وتعظيم قيمة التمويل الذاتي، متابعًا: "كنا ننفق 130 مليون جنيه كموازنة بخلاف ما كنا نحصل عليه من الدولة، لكننا أنفقنا بعد ذلك 1.3 مليار جنيه في عامين ماليين من أجل تطوير المحافظة، مثل تحسين مياه الشرب"..