تأثير الحب على السلوك الإنساني.. ندوة جديدة أون لاين بمكتبة الإسكندرية









ونظرا لأن مفردة الحب الأكثر استعمالًا على مدى التاريخ ولا يخلو التراث الأدبي والفني وحتى السياسي لأي حضارة في العالم من التعريج على هذه المفردة، لهذا يشغل موضوع الحب العديد من الباحثين في مجالات علمية مختلفة على غرار علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأعصاب؛ لأن الحب يساعد في زيادة التماسك والترابط في المجتمعات المختلفة وتنمية قدرات الإنسان النفسية والبدنية، من خلال دفع البشر للتعامل مع بعضهم البعض بمودة ورحمة وتعاطف وبذلك ينتشر السلام والخير، وخير دليل على أهمية وتأثير الحب في البشرية زخر التراث الشعري الأدبي والفني على مدى العصور ولآلاف السنين بنماذج إبداعية تتغنى وتمجد عاطفة الحب.









اقرأ أيضا:









وفي هذا السياق، ستتم أيضًا عدة أنشطة خلال شهر فبراير على هامش مناسبة عيد الحب تتمثل في ترشيح أهم الكتب العالمية وعرض الأقوال المأثورة عن الحب لأشهر الكتاب العرب والأجانب على سبيل المثال لا الحصر طه حسين ومصطفى لطفي المنفلوطي ووليم شكسبير، هذا بالإضافة إلى الشرح اللغوي لمرادفات الحب المختلفة في اللغة العربية، وكل ذلك تحت شعار (#عيد_الحب) عبر صفحة التواصل الاجتماعي.









وتنتهز مكتبة الإسكندرية هذه الفعاليات لمشاركة المجتمع في المناسبات المختلفة من خلال جرعات معرفية متنوعة ومواد رقمية تفاعلية لاستمرار التواصل مع الجمهور في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.