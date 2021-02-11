تعيين خالد عبد المجيد مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بالأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف خالد عبد المجيد إبراهيم دلال الحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإسبانية من كلية الألسن بجامعة عين شمس وعضو التفتيش الفني بديوان عام الوزارة مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.





ياتي هذا في إطار تفعيل التعاون بين وزارة الأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ الموقرين.



