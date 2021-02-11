تعيين خالد عبد المجيد مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بالأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف خالد عبد المجيد إبراهيم دلال الحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإسبانية من كلية الألسن بجامعة عين شمس وعضو التفتيش الفني بديوان عام الوزارة مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.
ياتي هذا في إطار تفعيل التعاون بين وزارة الأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ الموقرين.
فى سياق أخر.. اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأربعاء إشهادًا وقفيًّا جديدًا بقيمة بلغت 500 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.
وكان وزير الأوقاف اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، خمسة إشهادات وقفية جديدة، عبارة عن شهادات استثمار تقدر بنحو (491) ألف جنيه.