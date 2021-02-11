ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعيين خالد عبد المجيد مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بالأوقاف

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف خالد عبد المجيد إبراهيم دلال الحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإسبانية من كلية الألسن بجامعة عين شمس وعضو التفتيش الفني بديوان عام الوزارة مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

ياتي هذا في إطار تفعيل التعاون بين وزارة الأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ الموقرين. 

فى سياق أخر.. اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الأربعاء  إشهادًا وقفيًّا جديدًا بقيمة بلغت  500 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.

وتؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.


وكان وزير الأوقاف اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة،  خمسة إشهادات وقفية جديدة، عبارة عن شهادات استثمار تقدر بنحو (491) ألف جنيه.


ودعت وزارة الأوقاف الله -عز وجل- أن يتقبل من كل من أنفق في سبيل الله -عز وجل-، وفي خدمة وطنه، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: 5 إشهادات وقفية جديدة بقيمة 491 ألف جنيه

وزير الأوقاف يعتمد إشهاد وقفي جديد بأكثر من خمسة ملايين جنيه

تكليف المهندس سمير الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف

الإعلام والأمن القومي.. صالون ثقافي بحضور وزير الأوقاف وعدد من الإعلاميين

وزير الأوقاف لصدى البلد: خطة لاستثمار أصول بقيمة 7 مليارات جنيه

الأوقاف تتلقى إشهادا وقفيا جديدا بنصف مليون جنيه

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

بالأسماء.. إصابة 18 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بالصالحية الجديدة

قبل ساعات من نهائي مونديال الأندية.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021