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ديني

سفير مصر بالخرطوم لوزير الأوقاف السوداني: تربطنا بكم أواصر قربى ومصالح تتجاوز علاقات الجوار

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
استقبل السفير حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة وأعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية على مأدبة عشاء في بيته بالخرطوم، وذلك في ختام أنشطة القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان.


حضر هذا اللقاء - بحسب بيان اليوم، الخميس - الدكتور عبد الرحيم آدم، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم، والدكتور إبراهيم التيجاني، منسق القافلة الدعوية بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة السودان.


في بداية اللقاء، رحب السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، بأعضاء القافلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أقرب الزيارات إلى قلبه، مؤكدًا الطبيعة الخاصة التي تجمع العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال: "تربطنا بالسودان أواصر قربى ومصالح تتجاوز علاقات الجوار"، مؤكدًا أن علاقة مصر بالسودان ليس لها مثيل في العالم.


من جانبه، أكد الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة السودان، سعادته الغامرة بهذه القافلة، مشيرًا إلى الأثر الطيب الذي خلفته في الولايات التي وصلت إليها، قائلا: "إننا فتحنا لكم قلوبنا وأدخلناكم وأحببناكم لله (عز وجل)، ونحن سعداء بما تركتم من أثر كبير في نفوس الناس، ونحن فخورن بكم، ونتمنى أن تكون بداية وسُنة حسنة في مجال تبادل الخبرات والقوافل المشتركة بما ينفعنا في ديننا ودنيانا".


وقدم الدكتور أشرف فهمي موسى الشكر والامتنان للسفير على حفاوة الاستقبال وتحفيزه للقافلة، كما قدم الشكر لكل من ساهم في نجاح القافلة من الوزيرين الكريمين الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، وأعضاء القافلة من الجانبين المصري والسوداني.
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