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رئيس مدينة أبو تيج: المدينة تعتبر من ضمن المبادرة الرئاسية لـ 1500 قرية.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:14 م
مدينة أبو تيج
مدينة أبو تيج
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ياسمين القصاص

قال يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، إن مركز أبو تيج مكون من 4 وحدات محلية لها توابع، وتتكون تلك الوحدات من 12 قرية، منوها إلى أن دخل 6 قري فى مبادرة حياة كريمة، مكملا أن قرية دكران التابعة للوحدة المحلية بقرية الزرابى تعتبر من ضمن الـ 6 قري، فتم بقرية دكران تأهيل 138 منزل، إنشاء محطة صرف صحي، خط انحدار خطوط شبكات ووصلات منزلية، تم دق 2 دير و"تورمبة" لتغذية مياه الشرب، بالإضافة إلى أنه تم إحلا ل وتشديد الوحدة الصحية بالكامل.

 

وأضاف"رئيس مركز ومدينة أبو تيج"، خلال حواره فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن مركز أبو تيج من ضمن المبادرة الرئاسية التي تتولي 1500 قرية، فيوجد العديد من التوجيهات للقيادة السياسية للإهتمام الشديد بجميع قري المحافظة.

 

ومن جانبه أشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إلى أن محافظة أسيوط كانت من ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منوها إلى أن تم تنفيذ المرحلة الاولى للمبادرة خلال عام 2020، التى كانت تضم حوالى 60 قرية داخل أسيوط، من القري الاشد فقرا وأكثر احتياجا، مكملا أن المرحلة الثانية لهذه المبادرة بالفعل بدأت مع بداية هذا العام، حيث أنها تهدف حوالى 60 قرية، إضافة إلى وجود العديد من الخدمات التى تساعد جميع قري المستهدفة، ومنها بنية تحتية، وحدات طب، مدارس ذات تجهيزات عالية، تبطين الترع، توصيل المياه، رصف الطرق، قوافل طبية وبيطرية.

 

وأكمل، "الناس اللى بتخطط للمشاريع، دايما بنسألهم عن احتياجتهم اللى دايما بتكون عبارة عن الخدمات الطبية والتعليمية"، كاشفا أن تقارب استثمارات المراحلة الاولى للمبادرة إلى حوالى مليار جنيه، أما المرحلة الثانية تقارب 2.3 مليار جنية.

 

 

 

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