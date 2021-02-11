ناصر عباس: اختيار الفيفا السنغالي نداى لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس تأكيد للثقة فى حكام أفريقيا

أكد ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد الثقة فى حكام قارة أفريقيا بعد تعيين السنغالي نداى لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.









ويلتقى النادى الأهلى نظيره بالميراس البرازيلي فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، فى مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية.









ويدير مباراة الأهلي وبالميراس الطاقم السنغالي ڤان نداي حكما للساحة، ويعاونه مواطناه جابريل كامارا والحاجي سامبا، والحكم الرابع الجواتيمالي ماريو سكوبار.









وقال فى تصريحات له: "سبق للفيفا قيامه بتعيين طاقم حكام عربي للأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويؤكد الفيفا وجهة نظري بتعيين طاقم حكام أفريقي من السنغال في مباراة الأهلي وبالميراس على المركزين الثالث والرابع في نفس البطولة".









وشدد على أن لجنة حكام الفيفا بعد اختيارها للسنغالي نداى حكما لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي تعطي دروسا وثقافة جديدة في تعيينات الحكام.









وأضاف: "بذلك يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة قوية إلى العالم أجمع أنه لا وجود لنظرية المؤامرة ومجاملات الحكام ويؤكد ثقته في جميع قضاة الملاعب دون النظر إلى العرق أو الجنس".







