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رياضة

المجد بعد 35.. جينياك سلاح تيجريس الفتاك الذى يهدد سطو البايرن على المونديال

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:43 م
جينياك مهاجم تيجريس
جينياك مهاجم تيجريس المكسيكى
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عمرو الحلوانى

نجح المهاجم الدولي الفرنسي أندريه بيير جينياك، لاعب فريق تيجريس أونال، فى خطف كل الأنظار إليه نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه بمنافسات كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من  4 إلى 11 فبراير الجارى.


واستطاع جينياك قيادة فريقه للتأهل إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد تألقه فى المباراتين الماضيتين للفريق بالمسابقة العالمية عقب تسجيله 3 أهداف، وهو الرقم الذى سجله فريقه حتى الآن بالبطولة من رصيد الأهداف.


وبات جينياك حديث كل الصحف العالمية المتابعة لمونديال الأندية فى ظل نجاحه فى مواصلة التهديف والظهور بشكل ملفت رغم تعديه الـ 35 عاما، وظهر جينياك بشكل قوى فى المباراة الأولى لفريق بمونديال الأندية أمام أولسان بطل كوريا الجنوبية بعد تسجيله هدفين بربع نهائى المونديال.


ويحتل جينياك صدارة ترتيب هدافى كأس العالم حتى الآن برصيد 3 أهداف، ويأتى خلفه البولندى ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونيخ بـ هدفين، ومن المقرر أن يقود جينياك تيجريس أونال فى مواجهة من العيار الثقيل اليوم، الخميس، أمام بايرن ميونيخ فى نهائى كأس العالم.


كما جاء ظهور جينياك ملفتا خلال مباراة فريقه فى نصف النهائى أمام بالميراس البرازيلى، وسجل هدف الفوز الصعب على الفريق البرازيلى الذى يمتلك مجموعة من أبرز اللاعبين.


ويعد جينياك واحد من اللاعبين أصحاب التحديات فى عالم الساحرة المستديرة بسبب تفضيله اللعب فى الدورى المكسيكى بقميص فريق تيجراس ورفضه البقاء فى الدوري الفرنسي ضمن صفوف مرسيليا الفرنسي قبل 6 أعوام من الآن.


ويمتلك جينياك سجلا حافلا مع فريقه المكسيكى منذ الانتقال إليه بعد أن نجح فى تسجيل 144 هدفا من 244 مباراة شارك فيها بقميص فريقه وصنع 35 هدفا وهى أرقام جيدة للغاية بالنسبة للاعب فى هذا العمر.

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