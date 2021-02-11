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توك شو

شاهد.. رئيس وزراء اليونان فى مستهل أعمال منتدى الصداقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:37 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
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ريهام فيكتور
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إننا نرحب بكم فى اللقاء الأول لوزراء الخارجية من خلال سياق التعاون بمنتدى الصداقة .

وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه علينا أن نكون فخورين لأن هذه المبادرة تعنى الكثير لأنها تعبر عن القيم المشتركة والروابط والمشاعر التى لها علاقة بالتاريخ والثقافة .

وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أن هذه المبادرة تعبر أيضا عن التعامل بين اليونان وقبرص ومصر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة .

وتابع رئيس الوزراء اليوناني، أنه ترتبط الان بين البحر المتوسط والأحمر والخليج ، لافتًا إلى أن بلادنا لها علاقات وثيقة من البلدين .

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن كل هذه البلدان تلتقى فيما نؤمن به فى القانون الدولي وقانون البحار والسلام وعلاقات حسن الجوار .
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