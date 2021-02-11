شاهد.. رئيس وزراء اليونان فى مستهل أعمال منتدى الصداقة





وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه علينا أن نكون فخورين لأن هذه المبادرة تعنى الكثير لأنها تعبر عن القيم المشتركة والروابط والمشاعر التى لها علاقة بالتاريخ والثقافة .





وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أن هذه المبادرة تعبر أيضا عن التعامل بين اليونان وقبرص ومصر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة .





وتابع رئيس الوزراء اليوناني، أنه ترتبط الان بين البحر المتوسط والأحمر والخليج ، لافتًا إلى أن بلادنا لها علاقات وثيقة من البلدين .





وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن كل هذه البلدان تلتقى فيما نؤمن به فى القانون الدولي وقانون البحار والسلام وعلاقات حسن الجوار .

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إننا نرحب بكم فى اللقاء الأول لوزراء الخارجية من خلال سياق التعاون بمنتدى الصداقة .