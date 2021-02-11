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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. تعرف على هدية عيد الحب حسب كل برج.. وأغذية خارقة لتقوية المناعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
نشر موقع "صدى البلد" أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز التفاصيل..


وجد تحليل أجرته جمعية القلب الأمريكية لثلاث دراسات رئيسية أن شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة السوداء يوميًا يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل.

غالبًا ما تتغير المعلومات حول ما إذا كان البيض صحيًا بالنسبة لك أم لا، قدّمت دراسة منشورة مؤخرًا مزيدًا من المعلومات حول هل تناول الكثير منها مفيد أم غير مفيد.

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

أيام قليلة و يحل ١٤ فبراير عيد الحب ومع قرب حلول  هذه المناسبة يحتار الكثير من الاشخاص في أختيار الهدايا التي تتناسب مع كل شخص ، لذا كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد عن أبرز الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب ..

ممارسة الرياضة وعدم التدخين وتقليل تناول الكحول هي بعض الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها للبقاء بصحة جيدة على المدى الطويل، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يلعب نظامنا الغذائي أيضًا دورًا مهمًا.


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