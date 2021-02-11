نشرة الصحة والمرأة.. تعرف على هدية عيد الحب حسب كل برج.. وأغذية خارقة لتقوية المناعة

نشر موقع "صدى البلد" أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز التفاصيل..

السوداء يوميًا يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل.

وجد تحليل أجرته جمعية القلب الأمريكية لثلاث دراسات رئيسية أن شرب كوب واحد أو أكثر من

غالبًا ما تتغير المعلومات حول ما إذا كان

صحيًا بالنسبة لك أم لا، قدّمت دراسة منشورة مؤخرًا مزيدًا من المعلومات حول هل تناول الكثير منها مفيد أم غير مفيد.