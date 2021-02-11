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ثقافة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. التفاصيل الكاملة لـ حالة أحمد عبد المعطي حجازي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تعرض الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أمس الأربعاء، لأزمة صحية، أثناء سيره داخل شقته، ووقع على الأرض، وتعرض للإغماء.


الوقعة التي تعرض لها حجازي جعلته غير قادر على الحركة، ويمكث حاليا في مستشفى دار الفؤاد، لإجراء بعض الأشعة والتحاليل، للاطمئنان على صحته، ومن المقرر أن يتم حسم التشخيص اليوم بعد ظهور نتائج الفحوصات.

أحمد عبد المعطي حجازي شاعر وناقد مصري، من مواليد محافظة المنوفية عام 1935 ، أسهم في العديد من المؤتمرات الأدبية في كثير من العواصم العربية، ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر.

ترجمت مختارات من قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، حصل على جائزة كفافيس اليونانية المصرية عام  1989، جائزة الشعر الأفريقي عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام  1997.

حفظ حجازي القرآن الكريم، وتدرج في مراحل التعليم حتى حصل على دبلوم دار المعلم عام 1950م، ثم حصل على ليسانس علم الاجتماع من جامعة السوربون الجديدة عام 1978م، وشهادة الدراسات المعمقة في الأدب العربي عام 1969م.


عمل حجازي مدير تحرير مجلة صباح الخير، سافر إلى فرنسا حيث عمل أستاذًا للشعر العربي بالجامعات الفرنسية، عاد إلى القاهرة ليعمل بتحرير جريدة الأهرام، ورأس لفترة طويلة تحرير مجلة إبداع التي تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب، عضو نقابة الصحفيين المصرية ولجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، دعي لإلقاء شعره في كثير من المهرجانات الأدبية.

من مؤلفاته: مدينة بلا قلب، 1959، أوراس، 1959.، لم يبق إلا الاعتراف، 1965، مرثية العمر الجميل، 1972، كائنات مملكة الليل، 1978، أشجار الاسمنت، 1989، دار العودة، 1983، محمد وهؤلاء، إبراهيم ناجي، خليل مطران، حديث الثلاثاء، الشعر رفيقي، مدن الآخرين، عروبة مصر، أحفاد شوقي، سارق النار.
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