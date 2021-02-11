كيف ساعدت وزارة الهجرة المصريين العالقين بالإمارات؟..نبيلة مكرم تجيب.. فيديو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إنها اجتمعت مع الدكتور هالةالسعيد وزير التخطيط اليوم الخميس، ومع فريق العمل من الوزارتين لبحث المستجدات الخاصة بخصوص استمارة نورت بلدك التى اشتركت الوزارتان فيها، والتى يتم فيها دمج المصريين العائدين من الخارج بسبب ازمة كورونا.









وأضافت مكرم خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، ان المبادرة ترسل رسالة طمانينة للمصرين بالخارج بان الدولة ترحب بالعائدين، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دمج الشباب والتصدىل فكرة الهجرةا لغير شرعية بالتعاون مع وزارة الهجرة.





وتابعت أن وزراة الهجرة تعمل على دمج المصريين العائدين ومساعدة العالقين فى دول الخارج، منوهة بأن الكويت حددت بعض الدول التى تكون ترانزيت بعدما اغلقت الكويت مطارها، مضيفة نحترم سيادة وقرار دولة الكويت ولكن كان يهمنا المصريين العالقين فى الغمارات.

واوضحت انه كان هناك مناشدة للمصريين العالقين فى الإمارات بضروروة التوجه والعودة مرة اخرى للقاهرة لكى لا يتعرضوا لاخطار أخرى، وحتى لا يتكلفوا ماديًا، كما ان استمارة نورت بلدك تعطى المساحة وتساعد المصريين العائدين من الخارج لفتح مشروعهم الخاص فور العودة.



