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ثقافة

«تراتيل الموت».. رواية جديدة لـ محمد القاضي عن دار الزيات

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، رواية "تراتيل الموت" للكاتب محمد عبد العزيز القاضي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، في دورته الـ 52.


ومن أجواء الرواية:

«ماذا إن كانت مصائر الجميع على شفا هاوية ؟ .. وإن كانت النجاة متعلقة بتحرير صفطهيل ذلك الشيطان العظيم، وماذا إن كان أتباعة من الجن لن يسمحون بديمومة سجن سيدهم .. وبين هذا وذاك يبحث الجميع عن الجوهرة السوداء وإبن ذكوان ذلك الخالد الذي كان سببًا في كوارث عظيمة على مر العصور .. ولا يمكن للجميع الوصول إليه إلا بالإقدام على ما لا يتخيله أحد .. وفي الخفاء يقبع عوض النباش محاولًا فهم ما يحدث وبين عدم قدرته على الصمت وعدم قدرته على التدخل يقع على عاتقه أرواح الجميع فيقع في لغز عظيم   فهل سيتحرر صفطهيل هل سيتركه إبن ذكوان هل سيموت الجميع أم يحدث ما يغير ذلك!».

 

يشار إلى أن الكاتب محمد عبد العزيز القاضي، من مواليد الجيزة 1990 وهو شاعر وروائي، درس بكلية تجارة جامعة القاهرة، صدر له من قبل ديوان الجذر التربيعي لحُبك عام 2014، ورواية ريجنوم أرض لا ترى الشمس عام 2019، ورواية تراتيل الموت عهد الدم عام 2020.

 

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