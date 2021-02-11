عمان: إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ 136622 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 136622 إصابة والوفيات 1539 والمتعافين 128461 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.









وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 149 والمنومين في العناية المركزة 45.









ونشرت الوزارة العمانية إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي، ووفقا لصحيفة "الشبيبة" بلغ عدد الإصابات الجديدة 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة خلال 24 ساعة الماضية.









وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.









