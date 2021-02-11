مباراة الأهلي وبالميراس.. خبراء: لقاء صعب والحذر الدفاعي والاندفاع الهجومي مطلوب لتكرار سيناريو 2006

تتجه أنظار المصريين اليوم الخميس، صوب مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى مهمة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية.





مواجهة اليوم تحتاج إلى الحذر والحيطة أكثر من لاعبي النادي الأهلي من أجل تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك في ظل غياب الثلاثى من العناصر الأساسية محمود كهربا وحسين الشحات بسبب مخالفة نظام الفقاعة الطبية، وعلي معلول للإصابة.





خبراء الكرة تمسكوا بصعوبة اللقاء نظرا للطموحات التى تعول عليها الجماهير الحمراء فى تكرار سيناريو ٢٠٠٦ وحصد المركز الثالث.





فى البداية قال أحمد سامى مدرب سموحة: الأهلى قادر على حصد برونزية كأس العالم أمام بالميراس مبديا ثقته في قدرة الأهلي على عبور عقبة بالميراس وتحقيق إنجاز المركز الثالث.





واستطرد: مباراة بالميراس لن تكون سهلة على الإطلاق، فالفريق البرازيلي هو بطل قارة أمريكا الجنوبية ويضم العديد من المواهب كما أن الفريقين يحلمان بإنهاء البطولة بحصد ميدالية المركز الثالث.





وأشار إلى أن الأهلي قادر على تكرار إنجاز كأس العالم للأندية عام 2006 ولكن بشرط أن يملك اللاعبين الثقة في قدراتهم وأنفسهم ويقدموا عرضًا قويًا يعبر عن إمكانياتهم الفنية.





وطالب سامي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برفع ثقة اللاعبين في أنفسهم بالشكل المناسب للمباراة خاصة أن الأهلي قادر على تقديم عرض جيد، مثلما حدث أمام بايرن ميونيخ





وقال : عندنا لاعبين صنعوا تاريخا كبيرا لأنفسهم وأطالبهم بالاستمتاع بالفوز بالميدالية وإسعاد الجماهير بانجاز جديد.





فيما قال هاني العقبي نجم الأهلي السابق ان المباراة صعبة مع فريق بحجم بطل البرازيل لاسيما وأن الاهلي بذل مجهودا كبيرا في مباراه بايرن ميونيخ بدنيا وعصبيا مشيرا إلى أن الجهد المبذولل أمام بايرن ميونيخ أمام بالميراس لن يكون في صالح الاهلي بالتزامن مع الغيابات المؤثره في الفريق معربا عن امنياته بتخطي النادى الاهلي كافة الصعاب والحصول علي الميدالية البرونزية فى البطولة لانها تاريخ للقلعة الحمراء ولمصر.





ووجه هاني العقبي نصيحة الى لاعبي النادي الاهلي بتجنب الاخطاء أمام فريق بالميراس سواء التمرير او التمركز والتركيز علي اللعب السريع المباشر والايجابية علي المرمي.





شدد على أن غياب الثلاثى على ملعول للإصابة وحسين الشحات ومحمود كهربا بقرار من الفيفا بعد اختراق الفقاعة الطبية عن مباراة بالميراس يعتبر من الصعوبات التي تواجه الفريق الأحمر.





وعن بدلاء الغيابات المؤثرة بصفوف الاهلي قال هاني العقبي :

أرشح للمشاركة أمام بالميراس الثلاثى ايمن اشرف ومحمد شريف ووالتر بواليا من أجل تفعيل النواحى الهجومية على الخطوط الخلفية للمنافس.





وعن توقع نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام بالميراس قال :

صعب التكهن بأي نتيجة لكن اتمني بالطبع فوز النادي الاهلي على نظيره البرازيلي وحصد المركز الثالث فى المونديال.





فى نفس السياق اكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أن اختيار السنغالي نداى لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس تشريف لتحكيم القارة السمراء وقال:

اختيار السنغالي نداى لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي شرف كبير للاتحاد الافريقي ويدل على التقدم الذى يشهده التحكيم فى القارة السمراء فى الآونة الأخيرة.





شدد على أن السنغالي نداى سوف يقدم مباراة تليق بسمعة اسم التحكيم الافريقي فى العرس الكروى مشيرا إلى أن تواجد التحكيم الافريقي فى مونديال الأندية شرف كبير لأى حكم يمثل القارة السمراء فى إدارة المباريات العالمية.





أضاف: السنغالي نداي حكم قوى ويتسم بالشخصية القوية كما يتميز باللياقة البدنية العالية خلال إدارته المباريات الحساسة لافتا إلى أن السنغالي نداى لا يتهاون فى اشهار البطاقات الصفراء والكروت الحمراء فى المباريات الكبيرة.



