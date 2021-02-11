شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو جمال على إنستجرام

نشر اللاعب عمرو جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر عمرو جمال مبتسمًا وهو ممسك بهاتفه في أحد الشوارع، مرتدي قميصا باللون الأبيض.





وعلق عمرو جمال علي الصورة قائلا: "الابتسامة تجعل الأشياء تتحقق".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه كالآتي:

ابن النادي – منور – جميل

الجدير بالذكر أن عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش إشادة طارق العشري المدير الفني الجديد للطلائع بعد ما سجل الغزال هدفين في أول مباراة ودية للعشري مع الفريق، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي مع فريق القومية، وأشاد العشري بتحركات الغزال واستغلاله أنصاف الفرص للتسجيل ما منح الفريق قوة هجومية رائعة.