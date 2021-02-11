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حوادث

هيروين واستروكس وبانجو.. الأمن يداهم بؤرة إجرامية خطرة بالقليوبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن القليوبية تشكيلًا عصابيًا ضم (8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو – بندقية آلية – فرد خرطوش  - كمية من الطلقات – مبالغ مالية – 8 هاتف محمول – ميزان – دراجة نارية) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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