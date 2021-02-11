محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا مع شركات الرصف لإزالة كافة المعوقات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، اللواء محمد السيد من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس أحمد سمير من الهيئة العربية للتصنيع، العميد نهاد عويضة من الشركة القومية للإنتاج الحربي ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات الرصف خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠/٢١.





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بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور رحمي أكد فيها أن المحافظة تعقد هذا الاجتماع من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات الثلاثة في تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام كافة المشاريع في الموعد المقرر لها وبأعلى المواصفات القياسية المتفق عليها.





من جانبهم عرض ممثلي الشركات الثلاثة كافة المعوقات المالية، الإدارية والفنية وتمت مناقشتها ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، الكهرباء، الغاز والاتصالات.



