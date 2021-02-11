محافظ السويس: انفاق 1.3 مليار جنيه على التطوير وتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية

محافظ السويس:





أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن هناك استثمارات ضخمة جدًا قامت الدولة بضخها خلال الفترة الماضية ، لافتًا إلى أن مدينة الجلالة ستنقل شكل السياحة، سواء السياحة العادية أو العلاجية أو الترفيهية، موضحا أنه عمل عملاق يحسدنا العالم كله عليه .





قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن العالم يشهد لانجاز محور 30 يوليو الذى يبدأ من بورسعيد وينتهى إلى السخنة، لافتا إلى أنه إنشاء بلور مصر فى مكان أخر لمجال الطرق والنقل.





وأضاف اللواء عبد المجيد صقر، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه خلال العام المالي الجاري 2021 قامت الدولة بضخ 15.07 مليار جنيه كاستثمارات لصالح محافظة السويس.





واكد محافظ السويس ، أن شهر رمضان كان من أكثر أشهر السنة تسببا في الألم لأهالي المحافظة .





وأوضح ، أنه عمل على تعظيم موارد المحافظة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أدى إلى الحصول على المزيد من الموارد المالية وتعظيم قيمة التمويل الذاتي، متابعًا: "كنا ننفق 130 مليون جنيه كموازنة بخلاف ما كنا نحصل عليه من الدولة، لكننا أنفقنا بعد ذلك 1.3 مليار جنيه في عامين ماليين من أجل تطوير المحافظة، مثل تحسين مياه الشرب".