البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بمنتصف نهاية تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم، الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه، بسبب مشتريات المستثمرين المصريين.











وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11،564.2 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14،275.27 نقطة.









كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2،460.74 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3،497.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.85 %، ليصل إلى مستوى 2،436.6 نقطة.







