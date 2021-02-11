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اقتصاد

البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بمنتصف نهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم، الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه، بسبب مشتريات المستثمرين المصريين.


وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11،564.2 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14،275.27 نقطة. 


كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2،460.74 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3،497.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.85 %، ليصل إلى مستوى 2،436.6 نقطة. 


بينما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.09%، وصولا إلى 4،441.94 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.97% وصولا لمستوى 1،918.38 نقطة.
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