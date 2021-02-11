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برلمان

وكيل اللجنة العربية بالبرلمان يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها السعودى

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:08 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس ال
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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة الهجومَ الإرهابي الغاشم الذي شنَّته ميليشيا الحوثي على مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مما تسبب في اشتعال النيران بإحدى الطائرات المدنية على أرض المطار.

 وقال " أباظة " فى بيان أصدره اليوم إنه يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لمواجهة مثل هذه التنظيمات الارهابية، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتنظيمات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة تأييده التام لجميع الاجراءات والتدابير التى تتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة مثل هذه التن…


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