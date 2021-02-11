برفقة طفلة من مستشفى أبو الريش.. شاهد أحدث ظهور لياسمين صبرى

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت ياسمين صبرى، في الصورة برفقة طفلة أثناء زيارتها لمستشفى أبو الريش.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.





واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.





واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".