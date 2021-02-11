ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة طفلة من مستشفى أبو الريش.. شاهد أحدث ظهور لياسمين صبرى

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت ياسمين صبرى، في الصورة برفقة طفلة أثناء زيارتها لمستشفى أبو الريش.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحلام مهنئة ياسمين صبري بعيد ميلادها: جميلة القلب والروح

نسرين أمين تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة من احتفالها بـ عيد ميلادها.. شاهد

ياسمين صبري تشارك متابعيها لحظات استمتاعها بالبحر.. فيديو

بـ إطلالة جديدة.. وصلة غزل لـ ياسمين صبري من متابعيها | شاهد

ياسمين صبرى تحتفل بعيد ميلادها فى الطائرة.. شاهد

ترشيحاتنا

تعملها إزاي.. 6 خطوات لإجراء مكالمات الفيديو من الواتساب

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب

في ذكرى رحيله.. قصة تنبؤ علاء ولي الدين بوفاته وتحضيره لهذا اليوم

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور