يا إما نتجوز يا إما نفترق.. عبد القادر شعيب: حبيبتى طلبت الزواج فى أول لقاء بعد انتفاضة 1977

قال الكاتب الصحفى الكبير، عبد القادر شعيب، إنه فى عام 1977 كان من ضمن المتهمين فى قضية انتفاضة يناير ولم يلقى القبض عليه، حيث أنه كان مختفى لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر إلا أن صدر حكم البراءة الشهير الخاص بالمستشار نبيل صليب.





وأضاف "شعيب" خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" تقديم الإعلامي أيمن عدلي المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه فوجئ بزوجته فى أول لقاء تطلب الزواج، "قولتلها صعب دلوقتي، قالتلي يا إما نتجوز يا إما نفترق"، موضحا أن زوجته قصدت دعمه ومساندته خلال تلك الفترة.





وتابع أنه تزوج بها بالفعل فى مارس 1977 ورزق بابن يعمل الأن مهندسا، لافتا إلى أن طوال فترة ارتباطهم حتى وفاتها فى 2009 كانت داعمة جدا له، " عندما كانت مريضة بالمستشفى تقدمت باستقالتي من منصبي اللى كانوا ليا فى هذا التوقيت، وقالت لي لا تضع وضعى الصحى عائقا فى أى قرار تتخذه".





وأكد أنه أصر على الاستقالة، ولكن من كانوا يديرون البلاد فى هذا التوةقيت أصروا عدم تلبية رغبته فيها، متابعا أنه من خلال المفاوضات تم قبول الاستقالة بعد أن يتم التجديد.



