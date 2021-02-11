ضبط مشرف مالي سابق لأحد بيوت الشباب لاختلاسه أموالاً من عهدته

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (المشرف المالى لأحد بيوت الشباب "سابقًا" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) باختلاس مبالغ مالية من عهدته.





أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه باستغلال موقعه الوظيفى كونه المشرف المالى لبيت الشباب المشار إليه ، واختلاس مبلغ مالى من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة ، وقام بالاستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب فى عمل التسويات السنوية التى يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.