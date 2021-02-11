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حوادث

ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري بحوزة عناصر تشكيل عصابي في سوهاج

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط تشكيل عصابي ضم (خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (17 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – بندقية خرطوش – 2 طلقة لذات العيار– مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية – 5 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة. 
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