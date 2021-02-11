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رياضة

حملة ممنهجة.. الزمالك يستنكر الهجوم على عضو المكتب التنفيذى

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها الكابتن إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بالنادي وتؤكد أن تلك الحملة المغرضة لا هدف لها سوى ضرب استقرار النادي لاسيما أن الحملة تفتقد الموضوعية والتقييم السليم.

وأضافت أن الكابتن إبراهيم عبد الله يؤدي دوره بكل الخبرة، والكفاءة متسلحا بإخلاص كبير للكيان الذي سبق أن مثله لاعبا متميزا في فريق اليد، كما أنه أسهم بدور ملموس من خلال عضويته في المكتب التنفيذي في حسم العديد من الملفات سواء فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم أو فيما يخص اللعبات الأخرى.

وتمنت اللجنة للكابتن إبراهيم عبد الله مزيدا من النجاح، والتوفيق في دعم مسيرة الكيان في المرحلة المقبلة.
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