"المغربي" تراجع ملكية الأراضي الفضاء بمدينة سفاجا

أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من قطاعات المدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة عمليات حصر الأراضي الفضاء والتعديات على أراضي الدولة بعدد من التقسيمات بالمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.





وخلال الجولة كلفت المغربي، بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضي الواقعة بمنطقة المدينة الصناعية وتقسيم عمر بن الخطاب، وذلك بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة والإدارة الهندسية، بعدما تلاحظ قيام أحد المواطنين باستغلال بعضها كساحات انتظار بالإضافة إلى وضع تشوينات من الخامات والمعدات.





وشددت رئيس المدينة ، على سرعة رفع كل التشوينات والإشغالات الموجودة بها، وعدم السماح باستغلالها بالمخالفة، كما وجهت بضرورة التصدي بكل حزم وإزالة كل أوجه التعدي الموجودة.





وأكدت المغربي أنه تم حصر 5 قطع فضاء بالمنطقة الصناعية وكلفت باتخاذ اللازم نحو سحبها ومراجعة تراخيصها وبيان موقفها ما كانت فضاء أو مخصصة أو متعدي عليها من قبل الاشخاص.





مشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية نحو القرارات التي لم يتم تنفيذها حيث كان هناك 37 قرار إزالة لم يتم تنفيذها نظرا لأنها مأهولة بالسكان وقد تقدم بعض أصحابها للتقنين وحصلوا على عقود، والبعض الآخر زوائد تنظيم، وجار حصر القطع التي تم تقنينها وحصلت على عقود والتي تم قبولها في قانون التصالح.