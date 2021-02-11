زراعة المنوفية: ضبط ما يزيد عن 8 أطنان مبيدات مجهولة المصدر بالباجور

أعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والجهات الأمنية والمعنية بضبط ما يزيد عن 8 أطنان من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة بكيان صناعي غير مرخص بقرية كفر شبرازنجى بمركز ومدينة الباجور.
وأضاف "الجمل" أنه تم تحرير محضرًا بالواقعة والتحفظ على كل المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها، يأتي هذا في إطار دور مديرية الزراعة الرقابي في ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية وحفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء.