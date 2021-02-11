مدرب منتخب الشباب السابق: تحس إن علي معلول أهلاوي أساسا.. فيديو

قال محمد الصيفي، المدرب منتخب الشباب السابق، "تحس إن على معلول أهلاوي اساسا، ودى أكتر حاجة الجماهير بتحسها أن اللاعب بيلعب بروح ومش بعدد الأجوال التى يهدفها"، منوها إلى أن الأهلي تاريخ وكان يؤد دوره على أكمل وجه المباراه السابقة، وبالرغم من قوة فريق بايرن ميونيخ إلا أن الأهلي صمد أمامه ولعب تلك المباراه حتى الدقيقة الأخيرة.

وأضاف"مدرب منتخب الشباب السابق"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يحلل قلق الأهلي من فريق بايرن ميونيخ أنهم كانوا من أقوي الفرق على مستوي العالم فى لعبة كرة القدم، ولكن ليس بخوف شخصي من الفريق، وذلك لأنه فى النهاية فريق الأهلي يكون من أبطال إفريقيا.

وأكد" المدرب منتخب الشباب السابق"، أنه من الطبيعي أن يوجد العديد من فارق الإمكانيات بين فرقي الأهلي وبايرن ميونخ، ولكن الأهلي يستطيع أن يثبت مهارته أمام أى بطولة، وحتى أنه يستطيع الصمود إلى النهاية دون تراجع أو استسلام.

وتابع محمد الصيفي: " شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي صاحب خبرات، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، والمنتخب الأوليمبي فريق متكامل"، مكملا "مصر بها استادات وملاعب جيدة والمنتخب الأولمبي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين".

وأكمل محمد الصيفي:" مجموعة مصر في البطولة نارية وتضم مالي وغانا والكاميرون، ونحن قادرون على تحقيق لقب البطولة".